В Италии отложили заседание по делу подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

В Болонии отложили судебное заседание, на котором должны были рассмотреть меру пресечения задержанному 49-летнему гражданину Украины, подозреваемому в подрыве «Северных потоков», сообщает агентство ANSA .

В итальянских СМИ задержанного украинца называют Сергей Кузнецов. Он заявил, что не владеет английским языком, поэтому был приглашен переводчик, владеющий украинским и русским языками. Прокуратура требует оставить задержанного под арестом.

Итальянский суд должен в течение 2 месяцев рассмотреть запрос об экстрадиции в Германию, по ордеру генпрокуратуры которой было осуществлено задержание украинца. При этом процедура будет упрощена, поскольку задержание проведено на основании европейского мандата, а экстрадиция планируется между государствами-членами Евросоюза.

Накануне немецкое издание Der Spiegel сообщило о задержании подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». задержанный в Италии мужчина оказался гражданином Украины. Позднее было опубликовано первое фото лица украинца Сергея Кузнецова, который является капитаном ВСУ в отставке.

Диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Обе нитки «Северного потока — 1» были разрушены, одна «Северного потока — 2» — повреждена.