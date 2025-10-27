В Истринском лесничестве проводят санитарно-оздоровительные мероприятия

У деревни Александровка и вдоль Новорижского шоссе рядом с поселком Ильинское-Усово городского округа Красногорск идет уборка неликвидной древесины. В Ильинской роще вблизи села Ильинское на участке площадью 5,7 га работы уже завершены.

«Проводим мероприятия как самостоятельно, так и с привлечением подрядных организаций. Распиливаем поврежденные и упавшие деревья, складируем в поленницы и оставляем на перегнивание. Это создает благоприятные условия для роста новых насаждений и развития лесной экосистемы», — сказал старший участковый лесничий Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Леонид Петров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.