В Истринском лесничестве проводят санитарно-оздоровительные мероприятия
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
На территории Опалиховского участкового лесничества Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» продолжаются санитарно-оздоровительные мероприятия, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
У деревни Александровка и вдоль Новорижского шоссе рядом с поселком Ильинское-Усово городского округа Красногорск идет уборка неликвидной древесины. В Ильинской роще вблизи села Ильинское на участке площадью 5,7 га работы уже завершены.
«Проводим мероприятия как самостоятельно, так и с привлечением подрядных организаций. Распиливаем поврежденные и упавшие деревья, складируем в поленницы и оставляем на перегнивание. Это создает благоприятные условия для роста новых насаждений и развития лесной экосистемы», — сказал старший участковый лесничий Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Леонид Петров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.