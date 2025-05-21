В Истре стартовала экзаменационная кампания 2025 года

21 мая 2025 года первыми эстафету проверки знаний государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования приняли девятиклассники, а с 23 мая начнется основной период по сдаче ЕГЭ для одиннадцатиклассников, сообщили в пресс-службе округа.

В муниципальном округе Истра в государственной итоговой аттестации примут участие 721 обучающихся 11-х классов, 2093 обучающихся 9-х классов и 76 выпускников прошлых лет и обучающихся СПО.

Для проведения основного периода аттестационной кампании в округе подготовлены 10 пунктов, из них: пять площадок для проведения только ОГЭ (9 классы): это школа им. Лермонтова, школа им. Доватора, школа им. Белобородова, Павловская школа и школа № 2 микрорайона «Восточный». Еще пять площадок для проведения ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9 классы): это школа им. Чехова, школа № 2 города Истра, школа им. Лермонтова, лицей города Дедовска и Дедовская школа № 1.

Все пункты оборудованы металлоискателями и средствами видеонаблюдения, а также персональными компьютерами с необходимым программным обеспечением и средствами защиты информации.

Основной период сдачи государственной итоговой аттестации в 2025 году продлится в 9 классах до 16 июня, а в 11 классах до 11 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.