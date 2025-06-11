В Химок стартовали патриотические мероприятия

В Химках активно реализуется патриотическая программа «Успех V единстве поколений». Очередное мероприятие состоялось на одном из предприятий города. Коллективу рассказали о герое СССР Анатолии Дьяконове. К слушателям присоединилась лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Еженедельно в городе проходят десятки тематических лекций в память о важных исторических датах и личностях. Наша цель — напомнить каждому гражданину и героическом прошлом и не менее выдающемся настоящем нашего государства», — отметила общественница.

Спикер Ирэн Зимоглядова рассказала об отважном полководце, герое Советского Союза Анатолии Александровиче Дьяконове. Великую Отечественную войну он встретил в должности командира 380-го стрелкового полка Северо-Кавказского военного округа. В ноябре 1941 года после окончания ускоренного курса Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе был назначен командиром 27-й отдельной стрелковой бригады, участвовавшей в битве под Москвой.

Депутат Химок Александр Васильев отметил, что за год реализации патриотической программы тематические мероприятия посетили более 25 тыс. человек.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.