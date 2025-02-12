В Химках заработал второй в Подмосковье центр 3D-технологий

В инновационно-технологическом лицее в Химках открылся образовательный центр от Росатома. Он стал вторым во всем Подмосковье филиалом обучения аддитивным технологиям, сообщает пресс-служба администрации округа.

ЦАТОД — инновационная экосистема, где образование, наука и производство встречаются для реализации задач с помощью 3D-печати, подготовки кадров для предприятий отрасли.

«Сегодня открывается учебный центр, который объединяет в себе аддитивные технологии, педагогику и патриотическое воспитание детей. Это первая ступень подготовки кадров для работы в глобальной промышленности нашей страны, в сельском хозяйстве и в развитии новых технологий», — рассказала руководитель МКУ «Малый бизнес Химки» Ольга Феляева.

Аддитивные технологии — уникальный способ изготовления 3D-деталей путём послойного наложения материала. Создание объекта занимает от пары часов до нескольких дней. Такой синтез позволяет существенно сохранить издержки, ускорить и упростить процесс.

«Аддитивные технологии займут свое достойное место в технологической цепочке. Они обеспечивают легкость, надежность, прочность, скорость и экономическую эффективность, что даст продукту преимущество», — отметил директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Росатома Илья Кавелашвили.

Первый центр аддитивных технологий общего доступа открылся в прошлом году в Красногорске. Его воспитанники уже готовы делиться опытом с другими и планируют проводить увлекательные мастер-классы для детей в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.