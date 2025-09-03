В Химках запустили проект «Мастерство публичных выступлений»

Во время тренинга спикеры учат управлять голосом и интонацией, ясно излагать мысли и поддерживать контакт с аудиторией. Первую такую встречу для бойцов СВО, их семьи, представителей Боевого братства и волонтеров провела художественный руководитель молодежной театральной труппы «В! Смысле» Яна Полторжицкая.

«Проект имеет несколько важных аспектов. Во-первых, — психологический. Опытные спикеры учат не бояться публичных выступлений. Во-вторых, специалисты дают практические приемы и методики, которые позволяют справиться с волнением. Проект содействует основному областному проекту «Успех в единстве поколений». Участники, которые будут посещать тренинги, смогут попробовать себя в роли спикера и выступить перед жителями на патриотических встречах. Уверен, что проект будет полезен для многих», — поделился Александр Александров.

Принять участие в тренингах может каждый. Анонсы мероприятий будут появляться в телеграм-канале. Также по всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: +7(989) 047-63-63.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.