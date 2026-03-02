В Химках школа №8 провела встречу с ветераном и НПО «Энергомаш»

Школьный музей школы №8 имени Матвеева в Химках развивают как пространство военной истории и профориентации. 27 февраля здесь прошла встреча с ветераном Афганистана Валерием Меньшиковым и представителем НПО Энергомаш, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №8 имени Матвеева продолжают развивать музейное пространство, дополняя его не только экспонатами, но и личными историями людей, связанных с историей страны и города. 27 февраля ученики встретились с ветераном Афганистана Валерием Меньшиковым.

«Для нас принципиально важно, чтобы музей был живым пространством. Встреча с Валерием Викторовичем стала для ребят настоящим уроком истории — честным, глубоким, основанным на личном опыте. Такие разговоры невозможно заменить ни одним учебником», — отметила директор школы Ольга Игнатьева.

С юности Валерий Меньшиков увлекался фотографией и не расставался с камерой во время службы. Он запечатлел солдатские будни на пленочный фотоаппарат. В 2021–2023 годах ветеран создал художественную серию картин и рисунков по этим снимкам. На работах изображены однополчане, афганские пейзажи и атмосфера того времени. Часть произведений передали в школьный музей.

Музей также развивают как площадку для профориентации. После проведения Дня технологий школа договорилась о сотрудничестве с градообразующим предприятием НПО Энергомаш. Руководитель проекта управления кадровой политики и развития персонала предприятия Юлия Васютина рассказала ученикам о востребованных профессиях в ракетно-космической отрасли и карьерных перспективах.

«Наш музей — это не только о прошлом, но и о будущем. Сегодня на одной площадке встречаются военная история и история науки, личная память и высокие технологии», — подчеркнула Ольга Игнатьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.