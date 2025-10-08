В Химках провели учения служб экстренного реагирования

В Химках прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации последствий террористического акта. Участие приняли представители МЧС России, Министерства здравоохранения Московской области, правоохранительные органы и местные службы экстренного реагирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории Химкинской клинической больницы развернули аэромобильный госпиталь МЧС России, где были отработаны практические задачи по приему пострадавших и организации медицинской сортировки, а также приемы оказания необходимой медицинской помощи в условиях стационара при массовом поступлении пораженных из очага ЧС.

«Это важный опыт слаженной работы всех служб, который позволяет нам быть готовыми к самым сложным ситуациям», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Представители МЧС России поблагодарили коллектив Химкинской клинической больницы и предложили сделать такие учения регулярными, проводя их в разных муниципалитетах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.