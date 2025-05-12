В Химках прошел финал кибертурнира «Битва школ»

В Химках состоялся финал масштабного киберспортивного турнира «Битва школ». Третий сезон стал самым масштабным за всю историю соревнований. За звание лучших боролись 32 команды от 23 школ города, общественной организации «Молодая Гвардия» и филиала «РКТ» МАИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир впервые проходил в формате фиджитал-спорт: сочетания виртуального и физического миров. Команды соревновались как в виртуальной реальности, так и на поле лазертага.

«Counter-Strike, а также лазертаг, является игрой в жанре стрелялки. Задачи ребят — на определенной карте выиграть преимущество и получить больше всего очков», — рассказал сотрудник МКУ «Управление молодежной политики и территориального развития» Эльтуран Мамедли.

Заключительный матч сильнейших команд прошел в химкинском киберклубе. Для болельщиков организовали прямую трансляцию. Финал также посетили военный корреспондент Лина Корсак и ветеран СВО капитан Максим Шарин. Они провели для участников лекцию на тему «Реалии боевых действий и их принципиальное отличие от виртуального мира».

Золото турнира завоевала команда «B Boys» из школы «Лига первых». Второе место заняли «Eternal» из школы № 1. Третьи места разделили команды гимназии № 9 и школы «Триумф».

«За прошлый сезон мы вышли в четвертьфинал и споткнулись об Team Nagien. В этом полуфинале нам удалось их обыграть», — поделился капитан команды «B Boys» Матвей Галактионов.

Впервые турнир «Битва школ» прошел в 2023 году. Соревнования объединили учащихся разных школ округа. С тех пор турнир остается одним из самых ожидаемых молодёжных событий города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.