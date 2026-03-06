В Химках обсудили развитие патриотического движения

Встреча с руководством и воспитанниками военно-патриотической организации «Сова» прошла 5 марта в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках. Глава округа Инна Федотова, депутаты и общественные деятели обсудили поддержку молодежных инициатив и создание площадки для военно-полевых сборов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Химок Инна Федотова вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной, лидером Движения общественной поддержки Николаем Томашовым и депутатом местного совета Надеждой Смирновой встретилась с руководителем и воспитанниками военно-патриотической организации «Сова» имени Дмитрия Кириллова.

«Воспитанники объединения — гордость нашего округа. И, конечно, для меня большая честь встретиться с ними лично, пообщаться, узнать, чем могу помочь. Планируем создать полноценную площадку, где ребята смогут проводить военно-полевые сборы, проводить большие соревнования. Впереди у нас много работы», — отметила Инна Федотова.

Во встрече также участвовали волонтеры Подмосковья, активисты МГЕР и члены клуба «Сова». Участники подвели итоги работы: гуманитарные миссии, мастер-классы по плетению маскировочных сетей, патриотические акции и флешмобы, участие в поисковых экспедициях.

«На встрече мы обсудили важные вопросы, подвели итоги и наметили дальнейший вектор работы клуба. Сегодня мы говорили не только о работе клуба и волонтерских инициативах, но и о поддержке бойцов СВО и сохранении исторической памяти», — подчеркнула Надежда Смирнова.

Отдельное внимание уделили сохранению памяти героев. В Химках открыт памятник «Героям-защитникам Отечества», установлены мемориальные доски ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО, в школах создают Парты Героя, проводят патриотические лекции и уроки мужества.

Организация «Сова» работает в округе более 20 лет. Она названа в честь своего создателя Дмитрия Кириллова, участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга. Руководит объединением Ольга Кириллова — волонтер с многолетним стажем, лауреат премии губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». С 2007 года она занимается благотворительностью, а с 2022 года помогает участникам спецоперации и их семьям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.