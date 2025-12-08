В Химках наградили лучших волонтеров

8 декабря в Химках отметили День добровольца. В «Артишоке» провели церемонию награждения «Волонтер Х». На сцене выставочного комплекса чествовали самых активных ребят города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Добровольцам вручили памятные статуэтки и благодарственные письма. Каждая награда — признание огромного вклада ребят в развитие округа и поддержку жителей. Ребята читали послания, которые оставили себе в прошлом году, а также собрали капсулу времени с письмами в будущее. Все желающие проявили себя в творческих мастер-классах.

Волонтеры Химок работают в самых разных направлениях:

• экология и защита окружающей среды;

• организация городских мероприятий;

• помощь медикам;

• патриотические и гуманитарные инициативы;

• культура и творческие проекты.

Всего в Химках зарегистрировано более 4 тысяч волонтеров. Многие из них уже несколько лет делятся временем, силами и теплом души, не ожидая награды. Встать в ряды таких людей может каждый. Главное — искреннее желание помогать.

Чтобы присоединиться к команде волонтеров необходимо зарегистрироваться на платформах «Добро.рф» или «Волонтеры Подмосковья», прийти в ресурсный центр по адресу: ул. 9 Мая, д. 18Б.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.