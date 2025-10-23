В Губернском колледже состоялся праздник, посвященный Дню повара

Для обучающихся первого курса была проведена «Своя игра» «Из истории кухни и поварского дела». Студенты четвертого курса поучаствовали в кулинарном квизе «Трудом славен человек».

Второкурсники по специальности «Поварское и кондитерское дело» приняли участие в профессиональном конкурсе «Мое любимое блюдо». Обучающиеся продемонстрировали свой первый кулинарный опыт в приготовлении самостоятельно выбранного блюда. Критериями оценки стали органолептические показатели и сложность оформления. По результатам конкурса были выявлены самые лучшие блюда, награждены победители и призеры.

В рамках Дня повара состоялась гастрономическая выставка «Кухня народов мира», на которой обучающиеся отделения общественного питания представили кулинарные и кондитерские изделия разных стран. Одними из самых запоминающихся блюд стали: кулебяка, украшенная калиной, фигурные пироги и классический чизкейк.

Во время мероприятия царила праздничная непринужденная атмосфера. Обучающиеся раскрывали свои кулинарные секреты, делились опытом приготовления, дегустировали блюда. Все участники отметили, что свой профессиональный выбор сделали правильно.

