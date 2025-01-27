В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за несообщение о диверсиях

Депутат Госдумы Василий Пискарев вместе с коллегами внес на рассмотрение проект изменений в ст. 205.6 УК РФ. Об этом народный избранник сообщил в своем Telegram-канале .

Предлагается ввести уголовную ответственность за «несообщение о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности» по статьям 281, 282 УК.

В нынешней редакции ответственность наступает только в случае, если человек не сообщит о подготовке кем-либо теракта. Пискарев отметил, что принятие закона даст возможность обеспечить дополнительную безопасность объектам транспортной инфраструктуры или ТЭК.

«Очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах», — отметил депутат.

Ранее в России предложили блокировать банковские счета лиц, которые подозреваются в диверсиях.