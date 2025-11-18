В Госдуме РФ обсудили вопросы повышения правовой грамотности населения

Во вторник омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в заседании Комитета Госдумы по молодежной политике и федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. На заседании обсудили вопросы законодательного урегулирования эксплуатации питбайков и обновление Основ государственной политики РФ по повышению правовой грамотности и правосознания граждан. Этот документ был принят более 10 лет назад и нуждался в актуализации. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

В новой редакции основ впервые закреплены меры реализации правового просвещения в цифровом пространстве. Документ подготовлен федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой совместно с Ассоциацией юристов России, членами Молодежного совета при Уполномоченном и Центром защиты прав молодежи при Комитете.

«Сегодня в повестке заседания обсуждались актуальные вопросы по повышению правовой грамотности и правосознания граждан. В обновленном документе предлагаются меры по обеспечению безопасности в информационно-правовой сфере, противодействию дезинформации и травле. Также акцент сделан на работу с конкретной аудиторией — жители воссоединившихся с РФ территорией, иностранные граждане, пенсионеры, работающая молодежь», — отметила Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.