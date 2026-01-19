сегодня в 05:14

В Госдуме рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам в 2026 году

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал, что в текущем году будут индексированы страховые пенсии работающих пенсионеров, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что наличие работы не станет препятствием для планового повышения выплат.

При увольнении Соцфонд проводит перерасчет с учетом индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате, и назначает повышенную сумму со следующего месяца после месяца увольнения, объяснил парламентарий.

Прожиточный минимум пенсионера в России в 2026 году составит 16 288 рублей, рассказал ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин пояснил, что величина прожиточного минимума различается по регионам: минимальное значение установлено в Липецкой и Тамбовской областях — по 13 518 рублей, максимальное — в Чукотском автономном округе, где оно достигнет 42 511 рублей.

