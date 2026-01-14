Прожиточный минимум пенсионеров в России в 2026 году составит 16,2 тысячи рублей

Прожиточный минимум пенсионера в России в 2026 году составит 16 288 рублей, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает Газета.ru .

Кандидат экономических наук Игорь Балынин пояснил, что величина прожиточного минимума различается по регионам: минимальное значение установлено в Липецкой и Тамбовской областях — по 13 518 рублей, максимальное — в Чукотском автономном округе, где оно достигнет 42 511 рублей.

Экономист пояснил, что прожиточный минимум пенсионера используется для расчета социальных доплат к пенсиям. Если общий доход неработающего пенсионера не достигает установленного минимума в регионе, ему назначается федеральная или региональная социальная доплата до этого уровня. При расчете учитываются пенсии, срочные выплаты, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячные денежные выплаты и другие меры поддержки, предоставляемые в денежной форме.

Балынин отметил, что натуральные меры социальной поддержки, такие как бесплатный проезд или услуги ЖКХ, не включаются в расчет за исключением их денежных эквивалентов. Например, если пенсионер в Чукотском автономном округе получает 20 тысяч рублей, социальная доплата составит 22 511 рублей.

