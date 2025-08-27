В Госдуме рассказали о повышении пенсий в 2026 году

Пенсии в России в 2026 году вырастут дважды

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в России с 2026 года будут индексироваться в два этапа: 1 февраля (на размер фактической инфляции за 2025 год) и 1 апреля (дополнительный пересмотр по данным Социального фонда России).

Как сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин, ориентировочный размер индексации составит около 9%, исходя из прогнозируемой инфляции и планов ведомств.

При таком сценарии фиксированная выплата к страховой пенсии достигнет примерно 9 709 рублей, а стоимость пенсионного коэффициента — 158,8 рублей. Отдельно будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности и потере кормильца: выплаты для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов составят около 23 тысяч рублей, а социальная пенсия по старости — примерно 9,6 тысячи рублей.

Для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года возобновлена индексация с учетом всех пропущенных во время работы повышений.

Окончательные значения коэффициентов будут утверждены правительством РФ в конце 2025 года.