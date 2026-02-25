В Госдуме предложили ввести ограничения на алкоголь по всей России

Член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев предложил распространить ограничения на продажу алкоголя по воскресеньям и праздникам на все регионы страны, сообщает «Абзац» .

С 1 марта в Республике Алтай вступают в силу дополнительные ограничения на продажу спиртного, включая сокращение времени торговли. Алкоголь также запретят продавать по воскресеньям, праздничным и социально значимым дням.

Бийсултан Хамзаев поддержал эти меры и заявил о необходимости распространить их на другие регионы.

«Я считаю, что правильное, хорошее решение на усиление работы по защите здоровья граждан и чрезмерного употребления алкоголя. И ограничительный фактор в нем является одним из ключевых. Меры, предлагаемые по ограничению, хорошие, продуктивные. И нужно анализировать результат. Регион и парламент свою работу в этой части, я считаю, выполняют правильно и в нужном направлении. Я полностью поддерживаю такую работу. Нужно ли ее тиражировать в другие регионы? Идеально — да», — прокомментировал Хамзаев.

Депутат добавил, что при ужесточении правил необходимо усилить борьбу с контрафактной продукцией, чтобы снизить риски роста нелегального рынка.

Ранее был опубликован рейтинг регионов с наибольшим потреблением крепкого алкоголя. Лидером стала Республика Карелия — 21,2 литра на взрослого в год, что почти вдвое выше среднего по стране. В пятерку также вошли Сахалинская область, Республика Коми, Чукотский автономный округ и Магаданская область.

