В Госдуме опровергли сообщения о блокировке WhatsApp* с августа

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал в Telegram-канале вбросом сообщения о блокировке мессенджера WhatsApp* с 1 августа.

«Коллеги, при всем уважении я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников», — отметил он.

В Сети давно распространяются слухи о том, что мессенджер WhatsApp* и VPN скоро заблокируют. Журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале заявила, что блокировка произойдет уже на следующей неделе — 1 августа 2025 года.

По словам Кашеваровой, WhatsApp* является самым ненадежным мессенджером, который часто используют мошенники с целью обмануть россиян и присвоить их средства себе. Также с помощью этого приложения противник узнает маршруты перемещения, в том числе военных на СВО.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.