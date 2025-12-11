В ГД предложили разрешить бесплатный просмотр кредитной истории на «Госуслугах»
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили сделать бесплатным просмотр кредитной истории на «Госуслугах», сообщает РИА Новости.
Соответствующий запрос направлен на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
В документе указывается на необходимость разработать механизм информирования о новых кредитах и займах через «Госуслуги».
На сегодня россияне могут делать бесплатный запрос кредитной истории только 2 раза в год.
«Вместе с тем рост случаев мошенничества говорит о том, что необходимость в прозрачности и возможности постоянного мониторинга кредитной истории существует», — отметил Афонин.
Количество россиян, добровольно установивших запрет на оформление кредитов и займов, в ноябре выросло примерно на 16,8% по сравнению с октябрем и достигло около 1,58 млн заявлений.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.