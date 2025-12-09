Количество самозапретов россиян на кредиты выросло почти на 17% за месяц

Количество жалоб на кибермошенничество в России снизилось на четверть

Количество россиян, добровольно установивших запрет на оформление кредитов и займов, в ноябре выросло примерно на 16,8% по сравнению с октябрем и достигло около 1,58 миллиона заявлений. Об этом сообщило газете «Известия» Национальное бюро кредитных историй.

В Центробанке отметили, что эта мера, наряду с другими, повлияла на сокращение числа жалоб на кибермошенничество, которое за первые 10 месяцев 2025 года снизилось более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты указывают, что самозапрет является важным, но не единственным инструментом защиты. Он позволяет предотвратить оформление кредита мошенниками на данные жертвы, однако для полноценной безопасности его необходимо сочетать с другими мерами: многофакторной аутентификацией, контролем банковских операций и повышением финансовой грамотности.

Рост числа самоограничений также связывают с борьбой граждан с импульсивными тратами и повышением их финансовой культуры.

