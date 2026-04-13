В Физтехе Долгопрудного прошла ярмарка космических вакансий

Самые нетривиальные объекты — российская орбитальная станция, а также новый космический корабль. Конструкторского бюро «Энергия» — единственное в России предприятие, которое занимается пилотируемой космонавтикой. В качестве сотрудников им нужны баллисты, программисты, испытатели и проектисты. В начале карьеры студентам готовы предложить должности техника-программиста, техника-конструктора, а после получения диплома — инженерные должности.

Разрабатывать двигательные установки для малых космических аппаратов можно не выходя из Альма-матер. Лаборатория МФТИ по производству плазменных двигателей (используются для корректировки орбиты, сведения спутников и маневрирования) ждет студентов старших курсов на полную занятость. Задач у лаборатории много и срочных. Требования к кандидатам: понимание физики, алгоритмов обработки данных и что такое плазма.

Сотрудников для зондирования поверхности Земли и исследования мировой акватории океана ищет АО Корпорация «Комета». По словам инженера первой категории Станислава Озерова, задач у их предприятия «вагон и маленькая тележка». Спрос на рынке труда на инженеров-конструкторов, электронщиков, программистов и алгоритмистов стабильно высокий. В понравившейся компании можно будет пройти стажировку, выбрать частичную или полную занятость. График составляется индивидуальный, с учетом учебного плана.

Ведущие космические корпорации, десятки крупных научно-технических центров представили свои вакансии студентам МФТИ. Рынок труда широкий, размах идей масштабный, диалог с представителями компаний открытый, как космос.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам. «Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.

Автор текста и медиа: Мария Трубина