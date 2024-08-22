В Epic Games Store бесплатно раздают хоррор The Callisto Protocol и Fallout

В онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store стартовала новая раздача. Геймеры могут получить хоррор The Callisto Protocol и полное издание шутера Gigantic, сообщается на сайте журнала «Игромания» .

Акция действует до 18:00 29 августа по московскому времени. При этом российским игрокам доступен только шутер.

С вечера 29 августа для пользователей онлайн-сервиса будет открыт бесплатный доступ к классической коллекции Fallout и мультяшной Wild Card Football. Однако россиянам будет доступен только аркадный симулятор американского футбола.

Ранее стало известно, что пациент «Алекс», которому компания Илона Маска Neuralink вживила мозговой чип, теперь может играть в Counter Strike силой мысли. Мужчина не может управлять своими конечностями после перенесенного инсульта.