Пациент с мозговым чипом Neuralink может играть в Counter Strike силой мысли

Пациент «Алекс», которому компания Илона Маска Neuralink вживила мозговой чип, теперь может играть в Counter Strike силой мысли. Мужчина использует имплант для управления мышью на ноутбуке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Алекс» не может управлять своими конечностями после перенесенного инсульта. В прошлом месяце ему вживили мозговой чип. Он использует имплант, чтобы играть в любимые компьютерные игры.

Раньше мужчине приходилось использовать для игр управляемый ртом контролер. Инструмент позволял выбрать только одну из двух функций — перемещение или прицеливание. Ему приходилось постоянно переключаться от мыши к клавиатуре. Теперь он может одновременно целиться и двигаться, просто думая об этом.

«Просто бегать так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам и мне не нужно двигать Quadstick (название джойстика для рта — ред.) влево и вправо», — поделился эмоциями «Алекс» с компанией Neuralink.

Также он использует имплант для разработки проектов в CAD. Он самостоятельно создал крепление для зарядки мозгового чипа. Устройство напечатали на 3D-принтере. Другой пациент Neuralink Ноланд Арбо также использует разработку компании для любимых компьютерных игр.