В Электростали за неделю заменили 360 кв м дорожного покрытия

В Электростали продолжаются плановые работы, направленные на поддержание чистоты и порядка в городе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» ежедневно выходят на улицы, чтобы обеспечить аккуратный и ухоженный вид общественных пространств.

Рабочие проводят уборку мусора, очищают тротуары, моют дорожное покрытие, а также активно занимаются сбором опавшей листвы, чтобы предотвратить ее скопление у бордюров и водостоков.

Особое внимание уделяется выполнению ямочного ремонта. За последнюю неделю специалисты заменили 360 квадратных метров дорожного покрытия. Кроме того, в рамках мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения было установлено 14 новых дорожных знаков.

Работы по благоустройству города продолжаются в плановом режиме. На этой неделе также запланирована консервация фонтана на Вознесенской аллее. Специалисты подготовят его к зимнему периоду, проведут необходимое техническое обслуживание и проверят оборудование, чтобы весной он вновь радовал жителей своим видом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.