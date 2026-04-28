В Электростали собрали 2,5 тыс мешков мусора за месяц благоустройства

Итоги месячника по благоустройству и работу коммунальных служб обсудили на оперативном совещании в Электростали. За это время в округе собрали более 2500 мешков мусора и прошлогодней листвы, также продолжается ямочный ремонт и капремонт домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов провел оперативное совещание с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций, дорожно-коммунальных служб и социальных учреждений. Участники подвели итоги прошедшей недели и сформировали план работ на ближайший период.

В округе продолжается ликвидация последствий снегопада. Коммунальные службы расчищают дороги, тротуары, общественные пространства, подходы к социальным объектам и дворовые проезды. Общественный транспорт работает по графику.

По итогам месячника по благоустройству в Электростали собрали более 2500 мешков мусора и прошлогодней листвы. В сфере дорожной инфраструктуры за неделю устранили 265 кв. м дефектов покрытия.

Сейчас капитальный ремонт ведется в трех многоквартирных домах. Еще в семи подъездах МКД начался текущий ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна.

Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.