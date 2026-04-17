В Электростали прошли Второвские чтения к 160-летию промышленника

Научно-практическая конференция «Второвские чтения» прошла 16 апреля в Электростали и была посвящена 160-летию промышленника и основателя города Николая Второва. В мероприятии участвовали историки, краеведы и потомки его деловых партнеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шестая региональная научно-практическая конференция состоялась в историко-художественном музее имени И. И. Алексеева. Главной темой встречи стало формирование нового типа российского предпринимателя и благотворителя конца XIX — начала XX века.

В зале собрались исследователи из Москвы, Ногинска, Черноголовки и Электростали, а также потомки деловых партнеров Николая Второва. Конференцию открыли почетный гражданин Электростали Валерий Кузьмин и директор музейно-выставочного центра Юлия Андронова.

Участники представили доклады о многолетнем опыте проведения «Второвских чтений», о жизни и деятельности промышленника, а также о благотворительной миссии семьи Второвых в Москве. Краевед Мария Яковлева рассказала о становлении Боровской фабрики как градообразующего предприятия. Историк из Ногинска Юрий Яковлев осветил малоизвестный технологический этап развития первого предприятия Второва в Электростали — АО «МСЗ».

По итогам конференции организаторы планируют издать сборник докладов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.