В Электростали прошла встреча клуба ветеранов к 9 Мая

Встреча участников клуба ветеранов «Дорогами Побед», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась 6 мая в Центре культуры «Досуг» в Электростали. Ветеранов поздравил глава городского округа Филипп Ефанов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло накануне одного из главных государственных праздников. В Центре культуры «Досуг» собрались участники клуба «Дорогами Побед», чья жизнь связана с героическими страницами истории страны.

Для ветеранов День Победы остается не просто памятной датой, а личным событием, наполненным воспоминаниями о пережитых испытаниях и подвиге народа.

Слова признательности участникам встречи выразил глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов. Он отметил, что клуб «Дорогами Побед» уже 26 лет вносит вклад в сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений.

Торжественную атмосферу дополнили выступления электростальских артистов. Они представили тематические номера, посвященные Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.