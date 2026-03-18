В Электростали прошел автопробег в честь Дня воссоединения Крыма

Патриотический автопробег, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, прошел 18 марта в городском округе Электросталь. Колонна автомобилей с государственной символикой проехала по главным улицам округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественный старт автопробегу дали у памятника 347 зенитно-артиллерийскому полку. Именно отсюда колонна автомобилей, украшенных государственной и патриотической символикой, начала движение по городскому округу.

Маршрут был заранее утвержден, он прошел по главным улицам Электростали.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.