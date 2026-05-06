В Электростали обновят дорожку к платформе «Машиностроитель»

Благоустройство пешеходной дорожки вдоль железнодорожных путей на улице Рабочей продолжается в Электростали. Работы планируют завершить к концу мая 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пешеходная дорожка проходит вдоль железнодорожного пути по улице Рабочей рядом с платформой «Машиностроитель». Участок востребован у жителей, так как обеспечивает удобный подход к станции.

Ранее подрядчик демонтировал старое изношенное покрытие. Сейчас специалисты устанавливают бортовой камень и параллельно готовят основание будущей дорожки. Рабочие укладывают и уплотняют слои песка и щебня.

После завершения этих этапов подрядная организация приступит к укладке нового асфальта. Обновленная тропа должна стать более комфортной и безопасной для жителей и гостей округа.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.