В Егорьевске прошел региональный этап чемпионата «Профессионалы» по музыке

В Егорьевске завершился областной этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Преподавание музыки в школе», победители которого представят Подмосковье на Всероссийском этапе в Оренбурге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 10 по 13 февраля в Егорьевске прошел региональный этап чемпионата «Профессионалы» по направлению «Преподавание музыки в школе». Соревнования проходили на базе Колледжа педагогики и искусства, который уже девятый год становится площадкой для чемпионатного движения. В конкурсе участвовали студенты и школьники, которые выполняли задания по творческому батлу, радиоспектаклю, проведению урока музыки, организации шумового оркестра, созданию аранжировки и обучающего видеоролика.

Победителем среди юниоров стала Полина Шевченко из Звенигорода, второе место заняла Эвелина Каракай из Мытищ, третье — Мария Формузал из Звенигорода. В основной линейке лауреатами стали студенты КПИ: Ксения Осипова (третье место), Тимур Пикульский (второе место), Серафима Юдина (первое место). Эти участники будут представлять Московскую область на Всероссийском этапе в Оренбурге.

На этой неделе, 17 февраля, в Егорьевском техникуме стартует региональный этап чемпионата по компетенции «Торговое дело» для юниоров, а основная линейка начнет соревнования через неделю. Эксперты отмечают, что сложные задания чемпионата делают участников более востребованными на рынке труда.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.