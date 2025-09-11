В Егорьевске после реконструкции открыт сквер «60 лет Победы»

В преддверии дня города в Егорьевске состоялось торжественное открытие обновленного сквера «60 лет Победы» и пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштабное преображение общественного пространства выполнено в рамках Народной программы «Единой России» и благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Как отметил секретарь Егорьевского отделения «Единой России», глава округаДмитрий Викулов, работы в рамках масштабного проекта благоустройства завершены раньше срока и открытие обновленного сквера стало настоящим подарком жителям ко Дню города, который в этом году отмечается 13 сентября.

«Новое общественное пространство разделено на две основные зоны: пешеходную и сам сквер. В основной части установлен фонтан в виде пятиконечной звезды, обустроена сцена и событийная зона, смонтировано современное освещение с подсветкой, а также обустроена аллея со стендами, которые расскажут историю города и выдающихся жителей Егорьевска. Для юных посетителей сквера установлены детские и спортивные площадки, разнообразные малые архитектурные формы. На прилегающих пешеходных зонах обновлено асфальтовое покрытие, установлено новое освещение, обустроены зоны ожидания возле автобусных остановок и детские игровые площадки», — сказал Дмитрий Викулов.

Он добавил, что в этом году также будет выполнено благоустройство четырех прилегающих к скверу дворовых территорий микрорайона 2, в том числе у молодежного центра «Маяк» будет обустроен тротуар и новая парковка на 35 машиномест.

По словам депутата Московской областной Думы Максима Коркина, после реконструкции сквера количество активных пользователей общественной территории значительно увеличится.

«В пешей доступности проживает почти 30 тысяч человек. Обновленный сквер станет еще более популярным местом встреч и общения, а прилегающие зоны будут радовать своим удобством пешеходов», — сообщил парламентарий.

Председатель городского Совета ветеранов Георгий Кислов подчеркнул важность сохранения темы Победы в Великой Отечественной войне при разработке концепции и реконструкции сквера.

«Сквер был открыт в 2005 году — в год 60-летия Великой Победы. В год 80-летия Победы и в год защитника Отечества он получил новую жизнь. Наши главные памятные места находятся в центре города, и очень важно, что сквер является не только местом отдыха и встреч, но и символом нашей памяти о 25 тысячах егорьевцах-участниках Великой Отечественной войны», — сказал ветеран.

Отметим, что в 2025 год муниципальный округ Егорьевск также стал одним из победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды с проектом по благоустройству набережной реки «Диковинная Гуслица».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.