В Дубне завершается благоустройство сквера имени Журавлева

В Дубне подходят к концу работы по благоустройству сквера имени Павла Журавлева. Сейчас подрядная организация занимается обустройством фонтана. Он будет комбинированным: с традиционной чашей и плоскостной зоной, где струи бьют из земли на специальной площадке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пробный запуск фонтана состоялся: испытания прошли успешно. Еще предстоит настроить высоту струй: их высота может достигать 15 метров. Каждая будет подсвечиваться отдельным цветом. Также подрядчик выполнит герметизацию швов.

Плоскостная зона фонтана также будет подсвечиваться светодиодами. Сейчас здесь завершается укладка плитки.

«Район называется Большая Волга. Поэтому изначально у нас задумка была обыграть течение реки. Это видно и в мощении, в том, как оно расположено. Пешеходные же дорожки буквально переходят в фонтан. Мы надеемся, что метафора реки будет не только в красоте плитки, но и в буквальном смысле», — подчеркнул представитель подрядной организации.

Также в сквере уже выполнена новая тропиночная сеть, обустроена велодорожка, установлены большие качели, столы для настольного тенниса и детская площадка. Здесь проведено дополнительное озеленение: высажены деревья, кустарники, засеян газон. Сквер уже облюбовали жители, каждый вечер в каждом его уголке кипит жизнь.

«Уверен, переливной фонтан со светодиодной динамической подсветкой станет украшением не только парка, но всего города», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Работы в сквере проходят по государственной программе «Комфортная городская среда». Завершить их окончательно планируется до конца июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.