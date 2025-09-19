В Дубне с начала года установили более 70 камер в рамках «Безопасного региона»

В Дубне с начала года установили 69 новых камер на жилых домах и 7 камер на контейнерных площадках в рамках системы «Безопасный регион». Всего в Дубне на данный момент функционирует 1 102 камеры, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Безопасный регион» — система видеонаблюдения, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. К ней имеют доступ сотрудники правоохранительных органов и силовых структур Московской области и Москвы (ГУ МВД, УФСБ, ГУ МЧС, РОСГВАРДИЯ) для того, чтобы обеспечивать общественный порядок. Камеры системы «Безопасный регион» помимо жилых домов устанавливают на объектах социальной инфраструктуры: учреждениях образования и здравоохранения, социального обслуживания, в общественных местах. В Дубне больше всего камер размещено на многоквартирных домах — 497, в общественных местах — 217.

«Дубна — один из самых безопасных городов не только Московской области, но и всей России. Для нас важно сделать нашим жителям комфортную и безопасную городскую инфраструктуру. Камеры системы «Безопасный регион» в последние годы зарекомендовали себя как эффективный способ поддержания общественного порядка: с их помощью пресекаются правонарушения, проходят поиски людей и пропавших вещей. На каждом новом доме в городе появляются эти камеры, чтобы обеспечить безопасность жителей. Мы продолжим эту работу, и не будем сбавлять обороты», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В следующем году в Дубне планируют установить еще 80 камер в рамках системы «Безопасный регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.