В Дубне приступили к благоустройству дворов в Институтской части города

В рамках комплексного благоустройства дворов в Дубне приступили к работам в Институтской части города — в первую очередь обустраивают дороги и автомобильные парковки. Начали с улицы Мичурина. В этих дворах, а их три — вдоль домов № 15, 17 и 19 — демонтировали старый бордюрный камень и устанавливают новый. Асфальт на проездах отфрезеровали, будет уложен новый слой. Также запланировано заменить покрытие на тротуарах, проложить дополнительные пешеходные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самая большая проблема, которая была здесь раньше — отсутствие парковок. Это отмечали сами жители, когда весной обсуждали проект благоустройства. Машины стояли везде, даже на газонах и тротуарах. Теперь эта задача решена.

«Дворы в Институтской части города компактные и уютные, мы постарались сохранить эту атмосферу и органично вписать парковочные места для автомобилей, о которых нас просили жители», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Кроме того, обустроят места для отдыха — установят более 20 удобных парковых диванов, в каждом дворе организуют крытые велопарковки. Обновляют и систему освещения — требуется добавить светильников, оснастить все — старые и новые — современными энергосберегающими лампами. Для дополнительного озеленения уже заказаны рябины, лиственницы и кусты пузыреплодника.

До конца осени будет проведено комплексное благоустройство во дворах на улице Сахарова, 7 и 7 «А», и на Ленинградской, 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.