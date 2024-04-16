В Дубне порядка 600 семей получают выплаты на обеспечение питанием

Порядка 150 тысяч жителей Подмосковья ежемесячно получают выплату на обеспечение питанием. В этом году на данную меру поддержки мы предусмотрели в бюджете свыше 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Получить выплату стало проще — при постановке на учет в женскую консультацию региона, в личный кабинет придет предзаполненное заявление, где нужно проверить банковские реквизиты и дать согласие», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве пояснили, что ежемесячная денежная выплата составляет: беременным женщинам — 400 рублей, кормящим матерям — 1 000 рублей, детям от 0 до 1 года — 1 000 рублей, детям от 1 года до 3 лет — 600 рублей. Она предоставляется без учета доходов семьи.

«Ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием является одной из самых востребованных мер социальной поддержки. Напомню, что при смене категории выплата предоставляется проактивно (без подачи дополнительного заявления) при наличии соответствующего согласия», — добавила начальник социальной защиты Татьяна Тарасова.

Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг, перейдя по ссылке.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6, чат-боте «Соцуслуги Подмосковья» или в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Дубна».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.