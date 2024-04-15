В Дубне объявлен конкурс по содержанию территорий набережной реки Волга

Объявлен конкурс на выполнение работ по содержанию территорий набережной р. Волга и парка семейного отдыха в городском округе Дубна Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме.

Подрядчику предстоит выполнять работы по комплексному содержанию территорий набережной р. Волга и Парка семейного отдыха, такие как уборка садово-парковых дорожек и пешеходных зон, ежедневное обслуживание и очистка урн, содержание и ремонт малых архитектурных форм, уборка пляжей в течении всего сезона, а также содержание информационных стендов и входных групп в надлежащем состоянии и пр.

«Завершить работы планируется в сентябре 2024 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.