В Домодедово подтвердили отсутствие вскрытия щербинского полигона

В Домодедово провели проверку по обращению жителей Кучино и Щербинки о возможном вскрытии полигона бытовых отходов. Раскопки на территории не ведутся, проводится только рекультивация, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители деревень Кучино и Щербинка обратились в администрацию Домодедово с коллективным заявлением о возможном вскрытии щербинского полигона бытовых отходов. В ответ на обращение на месте прошла выездная встреча с участием представителей администрации, арендатора участка и местных жителей.

По итогам проверки установлено, что на территории полигона не ведутся раскопки, свежие бытовые отходы не завозятся. В настоящее время осуществляется рекультивация участка с использованием грунта и строительных отходов. Работы проходят в соответствии с законодательством и утвержденным проектом.

Земельный участок был передан в аренду юридическому лицу в марте 2025 года на три года исключительно для рекультивации. За процессом ведется постоянный контроль: на объекте установлены камеры видеонаблюдения и дозиметры, фиксируются номера автомобилей, объемы и тоннаж материалов, а также адреса их отправления. Вся информация передается в министерство экологии и природопользования Московской области.

После завершения рекультивации участок вернется в муниципальную собственность. Администрация продолжит контроль за ходом работ и информирование жителей по вопросам использования территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.