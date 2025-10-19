В Домодедово отметили Всемирный день мытья рук

Всемирный день мытья рук — день, который напоминает о простом, но крайне эффективном способе профилактики множества заболеваний. В разных странах в этот день проходят акции по пропаганде гигиены, раздаются памятки и информационные буклеты.

Жители Домодедово тоже поделились своим мнением о важности чистоты рук.

«Для меня это правило железное. Мытье рук — признак культуры и заботы о безопасности», — отметила Наталья Шарова, жительница городского округа Домодедово. «Руки должны быть всегда чистыми, особенно сегодня, когда риск подхватить вирус или бактерию велик. После каждой работы нужно обязательно мыть руки», — добавил Константин Диозу, житель округа.

Однако, как показал опрос, не все задумываются о гигиене рук. Некоторые полагают, что если руки внешне чистые, то и мыть их не нужно. Но врачи напоминают: именно на руках скапливается наибольшее количество микробов.

«Если пренебрегать мытьем рук, можно столкнуться с заболеваниями, которые передаются фекально-оральным путем — это кишечные инфекции, гепатит, гельминтозы и другие болезни», — пояснил Михаил Савранец, врач-эпидемиолог Домодедовской больницы.

Специалист также отметил, что антисептики и влажные салфетки не могут полностью заменить мытье рук с мылом. Они помогают в ситуациях, когда нет возможности воспользоваться водой, но не обеспечивают полноценной защиты.

Мыть руки, по словам медиков, нужно правильно: снимать украшения, тщательно намыливать ладони, тыльную сторону кистей и участки между пальцами не менее 40 секунд, затем смывать теплой водой и закрывать кран с помощью салфетки.

«Соблюдая простые правила, мы можем избежать множества заболеваний. Наше здоровье — действительно в наших руках», — подчеркнул Михаил Савранец.

Ежегодное напоминание о таких, казалось бы, привычных вещах помогает формировать культуру здоровья и гигиены, особенно среди детей и подростков.

