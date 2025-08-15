В городском округе Домодедово завершение летней смены пришкольного лагеря во втором здании Востряковского лицея № 1 ознаменовалось важной встречей с инспектором по делам несовершеннолетних Светланой Лосевой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тема беседы касалась актуальной проблемы «зацепинга», о которой школьники уже имеют представление.

Начальник лагеря дневного пребывания «Территория лета» Ирина Якова отметила, что близость железнодорожной станции делает эту тему особенно актуальной. «Страх за детей остаётся всегда. Каждый раз перед каникулярным временем проводятся уроки безопасности, где тема зацепинга также обсуждается», — подчеркнула она.

Светлана Лосева рассказала о причинах, побуждающих подростков заниматься этим опасным увлечением.

«Они стремятся показать себя, выделиться среди своих друзей. Забывают о безопасности, лишь бы снять видео и продемонстрировать: мне было не страшно», — сказала она.

Полиция активно проводит профилактическую работу, выходя в рейды на железнодорожные станции и проводя беседы в школах. Лосева добавила, что «необходима совместная работа родителей, педагогов и полиции».

Важно помнить, что существуют безопасные и более эффективные способы самоутверждения в кругу сверстников, и их гораздо больше, чем кажется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.