В Домодедове провели турнир «А ну-ка девушки» с участием Калуги

Соревнования «А ну-ка девушки» прошли 17 марта в лицее № 3 городского округа Домодедово с участием 20 команд, включая школьниц из Калуги. Девушки состязались в кулинарии и военно-спортивных дисциплинах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие открыли депутаты совета депутатов Марина Лисовая и Юрий Проскурин.

«Здесь всегда хорошая кухня. У нас гости из Калуги представили очень вкусный салат с ноткой тепла. Девчонки стараются, хотят показать что-то особенное. А мы, как судьи, конечно, строго судим, но, в любом случае, нам нравится», — отметил Проскурин.

Председатель местного отделения ветеранов вооруженных сил Евгений Макин подчеркнул, что программа соревнований расширяется.

«С каждым годом мы начали уже расширять: давайте салаты делать, подшивать, вставлять иголки, пуговицы. Теперь уже занимаются военно-спортивной игрой», — пояснил он.

Директор детского морского центра «Альбатрос» Ольга Быкова добавила, что юнармейское движение в округе развивается более 10 лет, и интерес к турниру остается высоким.

По итогам состязаний первое место разделили команды «На страже небес» из Домодедовской школы № 1 и «Калужанки» из Калуги.

