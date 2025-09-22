В Домодедове прошла встреча старшего помощника прокурора со школьниками

В школе № 2 имени М. Д. Глазова прошла встреча старшего помощника прокурора Домодедово Юлианы Недялковой с восьмиклассниками и девятиклассниками, передает пресс-служба прокуратуры.

Речь шла об ответственности за преступления в сфере интернет-технологий. Подросткам напомнили: уголовная ответственность за мошенничество наступает с 16 лет, но и до этого есть серьезные последствия — постановка на учет, помещение в спецучреждение.

Пример из практики: в марте 2025 года 17-летнюю ученицу вовлекли в преступную схему. Ее убедили, что отца обвиняют в финансировании ВСУ, и девочка передала мошенникам более 500 тысяч рублей. Курьера задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Совет от прокурора: при подозрительном звонке с неизвестного номера подросток должен сразу прервать разговор и сообщить взрослым.

Такие встречи в Домодедово продолжатся.