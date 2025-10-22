В Домодедове обсудили ход дорожных и благоустроительных работ

Первый заместитель Домодедово Марина Ведерникова провела традиционное оперативное совещание с руководителями подразделений администрации. В центре внимания — дорожные работы, благоустройство, уличное освещение и состояние спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Продолжается развитие дорожной сети: завершается устройство заездных карманов у коттеджных поселков «Гальчино Сити» и «Ильинская слобода», укладывается асфальт в селе Шишкино и на Семереньковском проезде. Работы ведутся также в деревне Пестово и на улице Современников. На парковке у парка «Городской лес» уже установлены освещение и дорожные знаки, впереди — нанесение разметки.

Активно идет модернизация системы уличного освещения. Смонтировано 47 шкафов управления из 58, заменено 450 светильников на современные энергоэффективные. По проекту «Светлый город» устанавливаются новые опоры и кронштейны. Кроме того, заключены контракты на монтаж праздничных световых конструкций — работы начнутся 27 ноября.

Завершен ремонт стадиона «Авангард»: полностью обновлены футбольное поле, беговые дорожки и освещение. Объект получил лицензию, и уже 25 октября состоится первый матч на новой арене — встретятся команды «Велес» и ФК «Тюмень».

В парке «Елочки» после обновления открылись все зоны для посетителей. В ходе приемки выявлены небольшие дефекты, которые будут устранены в ближайшее время. На малой детской площадке резиновое покрытие уложат при благоприятной погоде.

Развивается и спортивная инфраструктура микрорайонов. В Востряково идет строительство универсальной площадки по программе инициативного бюджетирования. В «Городском лесу» в ближайшие дни начнется установка тренажеров для спортсменов и воспитанников лыжных секций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.