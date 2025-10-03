В Домодедове обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны

В городском округе Домодедово вблизи населенных пунктов Лукино и Куприяниха обнаружена ручная граната времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Находка сделана специалистами строительной компании при начале производственных работ по устранению провала основания автомобильной дороги с дальнейшим устройством водопропускной трубы и железобетонных оголовков.

Специализированные службы (МЧС, МВД и пожарные) работают на месте для обеспечения безопасности, ожидается группа разминирования. В связи с работами по ликвидации гранаты временно продлевается перекрытие движения транспортных средств.

Ограничение будет действовать с 20:00 3 октября до 20:00 10 октября на участках муниципальных автомобильных дорог от деревни Лукино (от границы административного округа по улице Флотская до кладбища) и от деревни Куприяниха до кладбища.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.