В Долгопрудном торжественно открыли новую школу № 11

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 14:41

В Долгопрудном состоялось торжественное открытие новой школы № 11 в микрорайоне Центральный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство этого учебного учреждения было приостановлено много лет назад на начальном этапе. Это одна из незавершенных построек СУ-155. Затем произошла смена подрядчика, строительство возобновилось.

И вот сегодня, в День знаний, на первую школьную линейку собрались ученики, педагоги, родители, почетные гости.

«Дорогие школьники, родители, педагоги! Поздравляю вас с Днем знаний! Пусть в новой прекрасной школе будет дан старт новым открытиям, достижениям и победам. Желаю ученикам получать только хорошие и отличные оценки. Пусть новый учебный год станет успешным, принесет много ярких событий!» — сказал глава Долгопрудного Олег Сотник.

Теплые слова и поздравления прозвучали сегодня от депутатов, представителей духовенства, гостей праздника.

А затем ребята пошли знакомиться со своей новой школой. Всех порадовали:

просторные классы с интерактивными досками;

современные спортзалы со всем необходимым оборудованием;

большая светлая библиотека с зоной медиапространства;

полная доступность для маломобильных групп населения.

Как признались сами ученики, они о такой школе мечтали. И обещали хорошо учиться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.