В Долгопрудном состоялся торжественный прием Почетных жителей города

Ежегодно в преддверии Дня города в Долгопрудном проводится торжественный прием почетных жителей округа. Традиционная праздничная встреча прошла сегодня, 11 сентября, в ДК «Вперед». В мероприятии приняли участие первый заместитель главы округа Павел Нуштаев и заместитель главы Долгопрудного Светлана Курсова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это диалог поколений, без которого невозможно движение вперед. Это та самая „сверка часов“, которая позволяет нам быть уверенными — мы на правильном пути», — отметил глава городского округа Долгопрудный Олег Сотник.

В ходе приема прозвучало много теплых слов и поздравлений в честь Дня города. Почетные жители отметили развитие округа, его преображение.

Также участники встречи вспоминали события, моменты, ставшие уже историей города, его летописью. Обсудили связь времен и поколений.

«Благодарен каждому из этих уважаемых людей — за труд, неравнодушие, созидание, много важного и полезного во благо Долгопрудного, отмечающего 68 лет со дня основания», — подчеркнул Олег Сотник.

