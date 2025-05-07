В Долгопрудном открыли памятник героям войны

Общество

Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.

В Долгопрудном продолжаются мероприятия, посвященные 80-летию Победы. 6 мая в микрорайоне Шереметьевский состоялось открытие нового памятника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обелиск в честь земляков, на фронте и в тылу завоевавших для нас Победу, установлен в Березовой роще. Содействие в его создании оказал коренной житель микрорайона, меценат Кирилл Марков.

Участников торжественной церемонии открытия памятника поприветствовал Роман Истомин. 

Минутой молчания и возложением цветов к обелиску почтили память победителей.

Митинг, приуроченный к 80-летию Победы состоялся и на территории МФТИ. Венки и цветы здесь возложили к мемориальной доске с именами сотрудников Физтеха, отдавших свою жизнь за мир и счастье потомков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.