В Долгопрудном оштрафовали 3 нелегальных перевозчиков строительных отходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли постановления об административных наказаниях по фактам нелегальной транспортировки строительных отходов в Долгопрудном. Протоколы в отношении нарушителей поступили в министерство из МУ МВД «Мытищинское». Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что все три гражданина перевозили строительный мусор и грунты, не имея разрешительных документов, без оформления электронных талонов.

«Сотрудники полиции изъяли транспортные средства и отправили на спецстоянку. Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — уточнил Фирсов.

Ранее сообщалось, что в ходе совместного рейдового мероприятия с участием сотрудников Минэкологии Главного управления содержания территорий, Главного управления региональной безопасности, администрации Мытищ и правоохранительных органов в Мытищах был предотвращен сброс около 80 кубометров отходов, оштрафованы 4 водителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.