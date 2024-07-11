В Долгопрудном определили кандидатов на предстоящие выборы в совет депутатов

Конференция местного отделения партии «Единая Россия» прошла в городском округе 10 июля. Главным вопросом повестки стало выдвижение и утверждение тайным голосованием единого списка кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Совет депутатов Долгопрудного — они пройдут 6, 7 и 8 сентября, сообщила пресс-служба Подмосковного отделения партии.

Модератором Конференции выступил исполнительный секретарь местного отделения партии, победитель предварительного голосования Филипп Базяк. Также в работе заседания принял участие депутат Московской областной Думы Михаил Раев.

Провел Конференцию секретарь долгопрудненского отделения «Единой России» Владислав Юдин. Он представил участникам предвыборную программу партии, которая ориентирована на главное — реализацию лидерской повестки, совершенствование системы взаимодействия с жителями как главного, опорного метода управления. Программа охватывает все сферы жизни округа, определяет главные блоки, точки роста, становясь программным каркасом для большой работы, цель которой — дальнейшее развитие Долгопрудного.

После процедуры тайного голосования, собравшиеся утвердили список из 25 кандидатов от партии, которые примут участие в предстоящих выборах.

«Все кандидаты — победители прошедшего в мае предварительного голосования. Среди тех, кто поборется за доверие жителей и звание народных избранников — представители сфер образования, здравоохранения, спорта, культуры, предприниматели и уже состоявшиеся политические деятели. Есть среди кандидатов и участница партийного кадрового проекта „ПолитСтарт“, направленного на обучение и поддержку тех, кто только выходит на политическую площадку», — рассказал Юдин.

По словам Михаила Раева, базовая основа всей работы местного отделения «Единой России» — реализация Народной программы, формирование которой началось и продолжается, дополняется в ходе встреч с жителями.

«В Долгопрудном результаты очень достойные — видно, что партактив местного отделения округа вкладывают силы в развитие города, подходят к работе серьезно и ответственно. Долгопрудный — город красивый и даже уникальный: он с трех сторон окружен водой, что делает его развитие и качественное благоустройство необходимым для поддержания статуса всего региона. В Долгопрудном выполнено почти 100% наказов избирателей, которые были собраны в 2021 году. Сегодня в округе утвердили состав кандидатов, которые будут баллотироваться на предстоящих в сентябре муниципальных выборах. Команда собралась надежная и основательная. Часть кандидатов — уже действующие депутаты ОМСУ, показавшие себя в работе, несколько новых имен — все люди заинтересованные, целеустремленные, готовые и имеющие возможность помогать людям, заниматься развитием городского округа и качественным законотворчеством», —прокомментировал Михаил Раев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.