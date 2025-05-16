В Дмитрове стартовали работы по благоустройству дворов

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на улице Космонавтов в Дмитрове ведутся работы по комплексному благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во избежание разногласий при проведении работ по комплексному благоустройству всего большого квартала улицы Космонавтов по поручению главы Дмитровского округа Ивана Курданина перед тем, как во двор будет заходить подрядчик, проходят встречи заместителей главы с жителями именно этого двора, чтобы еще раз, на месте, буквально пошагово пройти весь двор и найти тот вариант благоустройства, который будет максимально устраивать жильцов дома.

Например, во дворе дома № 41 уже идут работы, подрядчики уже приступили к расширению проездов, асфальтированию и организации парковочных карманов.

12 мая с собственниками домов № 22 и 26 встретился заместитель главы Дмитровского округа Сергей Лопатников, чтобы выслушать пожелания и предложения жителей. Работы в их общем дворе начнутся 13 июня: там заменят дорожное покрытие и тротуары, обновят детскую площадку и перенесут парковку (по требованиям СанПиН она не должна находиться рядом с игровой зоной).

Проект реализуется с учетом пожеланий жителей — дворы станут удобнее, безопаснее и современнее.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.